Haber: Mesut Varlık 

Uğur Arslan, Simge Tertemiz'i hem çok yakın dostu olduğu için hem de Avrupai bir yüze sahip olduğu için tercih ettiğini söylerken ünlü model, "Bu yılın makyaj trendleri bana çok uygun. Renkli allıklar ve ışıltılı tonlar bana hitap ediyor" dedi.

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Simge Tertemiz Yılın Makyaj Trendlerini Tanıttı (1)

Tertemiz ayrıca çok yakında 2 proje ile ekranlara döneceğini ve herkesi şaşırtacağını söyledi.

Simge Tertemiz Yılın Makyaj Trendlerini Tanıttı (2)

Bir önceki koleksiyonunu tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin hemen öncesinde çıkaran Uğur Arslan, 10. yıl özel koleksiyonunu 4 Şubat’ta Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenleyeceği tanıtımla piyasaya süreceğini söyledi.

Simge Tertemiz Yılın Makyaj Trendlerini Tanıttı (4)

Kaynak: HABER MERKEZİ