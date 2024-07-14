Wanda Nara'dan ayrılan Icardi'ye olan ilgisini gizlemeyen Sağın, "Yakışıklı şarkısı söylenecekse Icardi'ye söylenmeli. Gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri" ifadelerini kullandı. Bu sözler, hem müzik hem de futbol camiasında büyük yankı buldu.

Karizmasına hayran kaldı

Simge Sağın, açıklamalarında, "Ona ne söylense yakışır," diyerek Icardi'nin karizmasına olan hayranlığını bir kez daha vurguladı. Ünlü şarkıcının bu övgü dolu sözleri, sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş bir etkileşim yarattı.