TÜİK açıkladı; Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.8 azaldı ve 93 bin 761 konut el değiştirdi...

Ne oldu da her gün tapu daireleri ana-baba günü iken, bugün tabiri caiz ise ''sinek avlıyor''

Birinci neden konuta istenen paralar günümüzde ''akıla – mantığa'' sığmıyor...

İkinci neden Ak Parti'nin ''anlı şanlı'' Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi ''işi ele alarak'' ''mevduat faizi'' silahını çektiler. ''Bırak evi, dön bankaya'' politikasını hayata geçirdiler...

Yüzde 8'lerden aldıkları faizi yüzde 35'lere kadar yükselttiler...

Şimdi her iki nedeni de tek örnekle açıklıyalım;

Diyelim ki, hayatınız boyunca çalıştınız. Tabiri caiz ise ''su bile'' içmediniz. Ve bir milyon lira biriktirdiniz. Gittiniz gecekondu semtinden 3 milyon liraya bir ''ev'cik'' buldunuz..

2 milyon lira açığınızı da bankadan ''konut kredisi'' olarak almaya karar verdiniz.

İstediğiniz bankayı dolaşın 120 ayda, yani 10 yılda çektiğiniz 2 milyon lira krediyi en az 7 buçuk milyon ile 9 buçuk milyon olarak geri ödeyeceksiniz. Hem de aylık taksitleriniz 80 bin lira ile 100 bin lira arası olacak. Bu rakamlar yolu tutacağınız bankaya göre değişiyor...

Ömrünüz yeter mi bilmem ama, ben dört duvara değmez, derim...

Gelelim Mehmet Şimşek'in ''faiz politikalarına''.

Yüzde 8'lerden aldığı faizi oranını yüzde 35'lere çıkardı...

Çok da iyi yaptı...

Yoksa şimdi yukarıda verdiğim örnekteki ev için 10 milyon üzerinden hesap yapmanız gerekirdi...

Ama bugün baktığınızda ''su içmeden'' biriktirdiğiniz 1 milyon lirayı bankaya yatırdığınız zaman ayda 40 bin lira faiz alıyorsunuz...

Ne acıdır ki artık konuta yatırım yapmak, ''havanda su dövmekten farksız'' hale geldi...

Bence iyi de oldu. Çünkü şu anda hiç bir konuta ''hakettiği'' bedel istenmiyor. Satıcı fiyatı söyledikten sonra arkasını dönüp gülüyor, o da biliyor işin komedisini...

Bence enflasyonun oluşmasında, tırmanmasında, aşağı düşmesinde en büyük etken konut'tur. Bunu da bilmenizi isterim.

Siz hiç kimseden 3 milyon liraya aldığı, kredisiyle 9 milyon liraya malolacak bir evi 2 bin 500 liraya kiraya vermesini bekleyemezsiniz.

İşte onun için kiralar 30 bin lira...

Mahkemeler ev sahibi – kiracı dosyaları ile dolu...

Ve ekranlarda her gün yine bu ikilinin cinayet haberleri...

Bu iş arz – talep meselesinden ziyade ''kimi kazıklarım'' hikayesine dönmüştü...

Çok iyi oldu, belki böylece fiyatlar daha çok kendine gelecek diye düşünüyorum...