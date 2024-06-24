Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP’nin Hazine ve Maliye’den sorumlu gölge Bakanı Yalçın Karatepe ile bakanlıkta 10.00 itibarıyla bir araya geldi.

Karatepe görüşmede vergide adalet talebi ile asgari ücret ve en düşük emekli maaşında iyileştirme önerilerini ifade edecek.

CHP heyeti ziyaret öncesi Şimşek ile görüşmede ele alınacak konuları masaya yatırdı. Heyet, halihazırda hükümetin çalıştığı vergi paketi için önerilerin yer aldığı bir rapor hazırladı.

CHP'li kurmaylar “acil önlem alınması gereken konular” olarak nitelendirdiği asgari ücret ve emekli maaşını konularını Hazine ve Maliye Bakanına sunacak.

Son günlerde tartışma konusu olan ve TBMM'ye kanun teklifi olarak sunulması beklenen yeni vergi paketinin gündeme gelmesinin beklendiği görüşmede kamu-özel iş birliklerinin ve alım garantili projelerin bütçeye oluşturduğu yük dile getirilecek.

Görüşmede ayrıca tarımsal desteklerin arttırılması, TÜİK verileri, Varlık Fonu gibi başlıklar da CHP'li kurmaylar tarafından gündeme getirilecek.

Görüşmeyi CHP lideri Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı zirvede Erdoğan önermişti.

CHP kanadı Meclis’e gelmesi beklenen yeni vergi düzenlemesi öncesi yapılacak bu görüşmenin “iktidara ekonomi konusunda destek verme görüşmesi” ya da “AKP ile ortak ekonomi çalışması görüşmesi” olmadığını vurguluyor.

İktisatçı Yalçın Karatepe, CHP’de 38. Kurultay sonrası oluşturulan ‘Gölge Kabine’de Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev gelmişti.