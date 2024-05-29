SON DAKİKA
KÜNYE
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
Açık
Koyu
Sistem
İZMİR EKSPRES
TÜRKİYE
SPOR EKSPRES
LİFE EKSPRES
FİNANS EKSPRES
TEKNO EKSPRES
YEREL
DÜNYA
Açık
Koyu
Sistem
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Puan Durumu
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
İZMİR EKSPRES
TÜRKİYE
LİFE EKSPRES
FİNANS EKSPRES
SPOR EKSPRES
YEREL
TEKNO EKSPRES
SAĞLIK
DÜNYA
YAZARLAR
Facebook
Twitter
Instagram
Linkedin
Youtube
Tiktok
Threads
Künye
İletişim
RSS Bağlantıları
Üyelik Girişi
İZMİR EKSPRES
TÜRKİYE
SPOR EKSPRES
LİFE EKSPRES
FİNANS EKSPRES
TEKNO EKSPRES
YEREL
DÜNYA
Haberler
EKONOMİ
Şimşek: "(TCMB rezervleri) Yakında swap hariç pozitif rezerv noktasında olacağız, çok yakınız. Rezervle ilgili kaygılar önemli ölçüde Türkiye'nin gündem maddesi olmaktan çıkacak"
#Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
29.05.2024 - 11:46
Yayınlanma
Linkedin
Pinterest
Telegram
Kopyala
A
-
A
+
Linkedin
Pinterest
Telegram
Kopyala
A
-
A
+
Kaynak:
aa
Bunlar da ilginizi çekebilir
Emlak Konut'tan 4 alternatifli konut indirim kampanyası
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası'yla ön protokol imzaladı
Aras Kargo'ya "En İyi E-Ticaret Deneyimi Yaşatan Kargo Şirketi" ödülü
Bodrum'da turizmciler sezonun iyi geçmesini bekliyor
Bakan Kacır: Tacik kardeşlerin desteğini her daim hissediyoruz
Bakan Uraloğlu, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin etkinliğinde konuştu:
Yorumlar
Gönder
Yorum yazarak
topluluk kurallarımızı
kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Ekspres hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anasayfa
Kategoriler
İZMİR EKSPRES
TÜRKİYE
YEREL
SPOR EKSPRES
LİFE EKSPRES
FİNANS EKSPRES
DÜNYA
SAĞLIK
TEKNO EKSPRES
Foto Galeri
Video
Yazarlar
Röportaj
Biyografi
Anketler
Künye
İletişim
Servisler
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Puan Durumu
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Haber Arşivi
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın.
Tamam