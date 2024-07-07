Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt istasyonlarında vergi kaybını önlemek amacıyla Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni (UTTS) devreye sokuyor. Bakan Mehmet Şimşek, sistemin 713 milyar liralık akaryakıt tüketimini dijital olarak izleyeceğini belirtti.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) nedir?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt alan araçların plakalarını otomatik olarak tanıyarak fiş ve faturaların doğru şekilde düzenlenmesini sağlayacak. Bu sistem, plakaların manuel girişinden kaynaklanan usulsüz fatura uygulamalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, UTTS'nin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınacağını açıkladı. Şimşek, "Darphane tarafından geliştirilen sistemle, akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda taşıtların plaka bilgisi yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak gönderilecek" dedi.

Vergide adalet ve etkinlik artıyor

Bakan Şimşek, vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Çok kazanandan çok vergi alacağız. Kayıt dışılığı azaltarak bütçe finansmanını iyileştireceğiz" dedi. Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğini sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek amacıyla birçok düzenleme ve çalışma başlattıklarını vurgulayan Şimşek, UTTS ile vergi güvenliğinin sağlanacağını ve denetim etkinliğinin artırılacağını ifade etti.

Sistem nasıl işleyecek?

UTTS, akaryakıt istasyonlarına ve taşıtlara monte edilecek cihazlar ve yazılımıyla entegre bir altyapı olarak tasarlandı. Taşıtların yakıt depo girişine "taşıt tanıma birimi" adı verilen cihazlar yerleştirilecek. Akaryakıt pompalarındaki tabancalara da "taşıt tanıma okuyucusu" adı verilen cihazlar monte edilecek. Bu cihazlar yoluyla edinilen taşıt kimlik bilgisi kasaya güvenli şekilde iletilecek.

Sistem kapsamındaki paydaşların bilgi, veri, iş ve işlemlerinin girişlerini yapabilecekleri bir portal ve bir çağrı merkezi de hizmete alınacak. Uygulama kapsamında üretilen her türlü veri, elektronik ortamda aktarılarak depolama, analiz ve izleme işlemleri gerçekleştirilecek.

Gönüllülük ve zorunluluklar

Türkiye'de 2,5 milyon vergi mükellefinin 8 milyon taşıtı bulunuyor ve taşıtların 2,5 milyonu özel şirketlere ait taşıt tanıma sistemlerini kullanıyor. UTTS'nin tüm ticari taşıtlarda kullanılması ile taşıt tanıma sistemi kullanmayan ve akaryakıt istasyonlarında plakaları elle girilen 5,5 milyon ticari aracın yıllık yaklaşık 490 milyar lira değerinde akaryakıt alımı yapması öngörülüyor.

Şimşek, bireysel araçların ilk etapta sisteme gönüllü olarak dahil olabileceğini belirtti. Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, yıl sonuna kadar en az bir pompa ünitesinin tabancasına söz konusu cihazı taktırması zorunlu olacak.

Yıl Sonuna Kadar Uygulama Başlayacak

Bakan Şimşek, "Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, yıl sonuna kadar en az bir pompa ünitesinin tabancasına cihaz taktırması zorunlu. UTTS'yle, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan yaklaşık 8 milyon araca 31 Aralık'a kadar taşıt tanıma birimi takılması zorunluluğu bulunuyor" dedi.