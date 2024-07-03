Ankara'da 30 Aralık 2022'de cuma namazı çıkışında ofisine giderken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada, tutuklu yargılanan 22 sanığın davası Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülmeye devam edildi. Duruşmanın üçüncü gününde sanıkların tamamı hazır bulundu. Duruşmaya, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, taraf avukatları ve siyasi isimler de katıldı.

Siyasi isimlere uyarı

Duruşmayı izlemeye gelen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Ekmen ve DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'e mahkeme başkanı, duruşma düzenini bozmamaları konusunda uyarıda bulundu ve aksi takdirde salondan çıkarılacaklarını belirtti.

Sanık avukatlarının savunmaları nasıl?

İddianamede 'azmettirici' olarak yer alan Ülkü Ocakları Genel Merkez eski yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın avukatı Murat Ofli, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, PTS kayıtlarının hatalı değerlendirildiğini ileri sürdü. Ofli, "Sanık Eray Özyağcı'nın bindiği aracın müvekkilimle bir ilgisi yoktur. PTS kayıtlarına dayanarak yanlış bir değerlendirme yapılmıştır" dedi.

Son savunma yapan sanık Umut Ersoy ise iddiaları reddederek, olay sonrası polisler tarafından darp edildiğini ve suçsuz olduğunu ifade etti. Ersoy, "Taksi şoförüyüm ve Doğukan Çep'i tanımıyordum. Polisler tarafından darp edildim ve iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tetikçi Eray Özyağcı'nın avukatı Ziynettin Aktürk, yargılamanın eksik ve hatalı olduğunu öne sürerek, "Olay yerinden alınan kamera görüntüleri çok açık. Otopsi raporunda müvekkilimin atışlarıyla çelişkili bilgiler bulunmaktadır," dedi. Aktürk, Sinan Ateş'in yanındaki kişilerin silahları kaçırdığı iddiasında bulunarak, bu durumun yeterince incelenmediğini belirtti.

Sanık Vedat Balkaya'nın avukatı Cem Ali Kılıç, müvekkilinin eylemi yaralama olarak bildiğini ve ağırlaştırılmış yaralama suçundan yargılanması gerektiğini ifade etti. Kılıç, "Müvekkilim olayın ciddiyetini bilmiyordu ve sadece yardımcı olmuştur" dedi.

Doğukan Çep'in avukatı Emine Tosun, Sinan Ateş'in hukuksuz işlere karıştığını ve bu sebeple müvekkilinin ağırlaştırılmış yaralama suçundan yargılanması gerektiğini savundu. Tosun, "Sinan Ateş'in mesajları, hukuksuz işlere karıştığını gösteriyor" dedi.

Mahkeme arası verdi

Savunmaların ardından duruşmaya ara verildi. Mahkeme başkanı, duruşmanın devam edeceği tarihi açıkladı.

İddianamenin detayları neler?

İddianamede tetikçi Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt için 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın da suça azmettiren olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Diğer sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay ve Mustafa Ensar Aykal'ın ise 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.