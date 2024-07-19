Ankara'da yaşanan ve kamuoyunu derinden sarsan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in suikast davası devam ediyor. Bugün mahkemede savcılık tarafından açıklanan mütalaa ile ilgili kararlar alındı.

Ankara'da 12 tutuklu sanığın yargılandığı Sinan Ateş cinayeti davasında savcılık, üç sanık hakkında beraat talep etti. Suçlamaların detaylı bir şekilde ele alındığı duruşmada, cinayetin işleniş biçimi ve sanıkların rolleri üzerine yoğun tartışmalar yaşandı.

Savcılığın mütalaasının ardından mahkeme, duruşmayı 30 Eylül tarihine erteledi. Bu süreçte tarafların savunmalarını hazırlamaları ve ileri süreç için yeni deliller sunmaları bekleniyor. Sinan Ateş'in ölümüyle ilgili adaletin sağlanması için yürütülen dava süreci, kamuoyunun da yakından takip ettiği bir konu olarak öne çıkıyor.

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen adli süreç, geniş bir kamuoyu desteği ve dikkatle izleniyor. Cinayetin siyasi ve sosyal yansımaları, davanın sonuçlanmasıyla birlikte daha da netlik kazanacak.