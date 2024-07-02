Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve maktul Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş katıldı.

"Sinan Ateş'i tanımıyordum"

Eski Ülkü Ocakları yöneticisi ve tutuklu sanık Emre Yüksel, mahkemede yaptığı savunmada, “12 yıllık mimarım, Türkiye Futbol Federasyonu’nda hakemlik yaptım. Ben kanunlara uyan, vatanına milletine bağlı bir insanım. Maktül Sinan Ateş’le hiçbir tanışıklığım yok. Olaydan bir gün önce silah ruhsatım çıkmıştı. Olayın olduğu gün Tolgahan Demirbaş’la çiftlikte atış yapmak için görüştük, sonra Balgat’ta yemeğe gittik, ardından ocağa gittik işlerimizi hallettik. Ben hayatımın bütün akışına devam ediyordum" dedi. Yüksel, tutuklanma gerekçesi olarak Aytaç Ataç ve Çağlar Zorlu’nun ifadeleri nedeniyle tutuklandığını ifade etti ve bu kişileri tanımadığını belirtti.

"Doğukan Çep’i Ufuk Köktürk aracılığıyla tanıdım"

Sanık Alper Atay ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Sinan Ateş’i hiç tanımadım. Sabıkası olmayan birisiyim. 20 yıldan fazla profesyonel ve amatör futbol antrenörlüğü yaptım. Bütün hayatımın birçok kısmı sporla alakalı geçti. Bu doğrultuda hiçbir suçla alakam olmadığı gibi sadece kulübümle ilgili bir insanım. Doğukan Çep’i, Ufuk Köktürk aracılığıyla tanıdım. Ufuk, Doğukan’ı getirdiğinde hemşehrimiz olduğunu söyledi. Dönem dönem maçlara gelirdi, spor kulübünün kafesine gelirdi. Böyle bir tanışıklığım var. Mahkeme heyetinden tahliyemi talep ederim” dedi.

"Olayın içinde bir vekil olduğunu gördüm"

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro eski Amiri Mustafa Ensar Aykal, savunmasında, “9 aydır cezaevinde olduğum süre zarfında olayı gerçekleştirenlere maktul Ateş’in konumunu verdiğim medyada yazılmış, bunları okudum. Bu olayın içinde Gazi Meclis’in içinden bir vekilin de olduğunu gördüm. Tüm bunları sabırla dinleyerek bekledim. Tolgahan Demirbaş isimli şahıs dışında kimseyi tanımıyorum. Bu şahıs, zamanla tarafımda oluşturduğu güven çerçevesinde bazen şahsımdan bilgi taleplerinde bulunmuştur. Bu fiilin suç olduğunu bilmekteyim. Söyleyeceklerim bu kadar, olay bundan ibaret. Tahliye talebim vardır” dedi.

Mahkeme başkanından Aykal'a telefon şifresi sorusu

Mahkeme başkanı, Aykal’a telefon şifresini neden paylaşmadığını sordu. Aykal ise, “Başkanım susma hakkım var diye biliyorum, içerde tutulduğuma dair somut bir delil ortaya çıksın, telefon şifremi paylaşırım” yanıtını verdi. Mustafa Ensar Aykal, savcılık tarafından Sinan Ateş’in yanındaki Selman Bozkurt’un müşteki, Ahmet Keçik’in ise müşteki şüpheli sıfatıyla dosyaya girdiğini ifade etti.

Duruşma ertelendi

Sanık ifadelerinin ardından duruşma, yarın devam etmek üzere ertelendi.