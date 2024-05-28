Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde Sinan Ateş'in adını anmadan, cinayete ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla kesin bir hesaplaşmayı buradan teklif ediyor, buna da hazır olduğumuzu söylüyorum" demişti.

Selma Ateş’ten İş Birliği Çağrısı

Bu açıklamalar üzerine Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, Devlet Bahçeli'ye seslendi. Selma Ateş, Bahçeli'ye hitaben "Gelin işbirlikçileri ve azmettirenleri birlikte yakalayalım. Bu cinayeti birlikte çözelim. El uzatın ki size inanalım. Samimiyse elimizdeki bütün belgeleri vermeye hazırız. Partiyi pisliklerden temizleyelim" dedi. Selma Ateş, Bahçeli'nin samimiyetine inanmak için iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Sinan Ateş Cinayeti İddianamesi

Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde, Ayşe Ateş'in ifadesine sadece üç cümleyle yer verilmişti. Bu durum, cinayetin aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda daha fazla detayın ortaya çıkması gerektiğini düşündürüyor.

Bahçeli'ye Yönelik Tepkiler

Selma Ateş'in çağrısı, Devlet Bahçeli'nin cinayetle ilgili açıklamalarına yönelik bir tepki olarak değerlendiriliyor. Bahçeli'nin Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde Sinan Ateş'in adını anmaması, bazı kesimlerde eleştirilere neden olmuştu.

"Oysa Ayşe Ateş 17 sayfalık ifade vermişti" diyen Gazeteci Yıldız, şunları söyledi:

"Yine Sinan Ateş’in yakın arkadaşı ve yurtdışından gelerek ifade veren Ömer Zengin’nin tanık ifadesi de iddianamede yoktu. Oysa Zengin yurtdışından gelerek ifade vermişti. Sinan Ateş’in yakın arkadaşı Haluk Türk’ün tanık ifadesi de iddianamede yer almadı.

Örneğin, cinayetten bir gün önce Sinan Ateş’le İstanbul’da birlikte olan, “Ülkücü değilim, Sinan kadim dostumdu, başkanlıktan ayrıldıktan sonra sürekli yanındaydım” diyen Erdal Yılmaz’ın da tanıklığına başvurulmadı şu ana kadar.

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasına ilişkin şüphe ve soru işaretleri yaratan gelişmeler bunlar… Bu nedenle Bahçeli’nin “ifadeleri alınsın” çağrısı, ya soruşturmaya yönelik bir eleştirinin ya da yukarıda sözünü ettiğim tablodan habersizliğinin bir göstergesi… Diğer yandan Selma Ateş, eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel’in davasını takip etmek için gittiği Mersin’de takip edildiğini belirterek aracına kamera taktırdığını, takip edenleri çektiğini, olumsuz bir durumda elindeki kayıtları paylaşacağını söyledi.

Sinan Ateş cinayetinin 22 sanıklı dosyası iddianameye dönüştü. 17 kişiyle ilgili soruşturma ise ayrı bir dosya üzerinden yürüyor. İşte bu dosyanın akıbeti siyasi gelişmelere bağlı… Daha doğrusu Cumhur İttifakı’nın geleceğine…"