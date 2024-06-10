Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le buluştu. Ateş, "Sinan'ın dost bildikleri düşman, düşman bildikleri dost oldu. Bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi'ne gitti ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Görüşme 12:50'de başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmenin ardından Ayşe Ateş, basın mensuplarına açıklama yaptı. Eşi Sinan Ateş’in cinayetinin siyasi bir baskı olduğunu söyleyen Ateş, "Hiç kimse bu işten kaçamayacak" dedi.

"Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı'na mesaj gönderdiğini düşünüyor"

Ayşe Ateş, kendisini 10 gün önce Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın aradığını ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisiyle geçen hafta görüşeceğini söylediğini belirtti. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrasında görüşme gerçekleşmediğini ifade etti.

Ayşe Ateş, Özgür Özel'e teşekkür etti

Ayşe Ateş, Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye de değinerek, "Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu hakkında ağır söylemleri olmasına rağmen bize sahip çıktılar. Çok teşekkür ediyorum" dedi.