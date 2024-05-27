Açılışa katılan 48 kişinin önünde yaptığı açıklamada, 2028 seçimlerinde sağın ortak adayı olma hedefini dile getirdi.

Oğan, konuşmasında Altılı Masa'ya yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bugün gördük ki Altılı Masa, Türkiye'yi yönetme iktidarında değilmiş. Net bir şekilde görüyoruz ki, eğer biz Altılı Masa adayını destekleseydik ve cumhurbaşkanı seçtirseydik, Türkiye bugünlerde yeniden seçimi konuşuyor olacaktı. Türk ekonomisinde kriz olacaktı, Türkiye'de siyasal kavga giderek derinleşecekti." ifadelerini kullandı.

Hedefim 2028'de sağın ortak adayı olmak

Sinan Oğan, 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde sağın ortak adayı olmayı hedeflediğini belirterek, "İnşallah 2028'de sağın ortak adayı olacağım. Türk sağını birleştiren bir lider olarak Türkiye'yi yönetecek bir isim olma hedefim var." dedi.

Geçmiş Seçimlerde Neler Oldu?

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde ilk turda Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, seçimden önce "Cehennemin kapılarını kapatacağız" demişti. İkinci tura kalan seçimde ise Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediğini açıklamıştı.