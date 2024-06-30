Sinan Oğan gerçekleştirdiği açıklamasında, “Kılıçdaroğlu'na 'Ucu ucuna kazandığımız bir seçimde parlamento da arkamızda yok, nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi?' diye sordum,” diyen Sinan Oğan, “Bana 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'na neden destek verdi?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan, TV100'de katıldığı canlı yayında, bu kararının ardındaki nedenleri ve Kemal Kılıçdaroğlu ile diyaloglarını anlattı.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık teklifi

Dönemin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisine destek vermesi karşılığında Ümit Özdağ'a verdiğinden daha iyi bir teklif sunduğunu belirten Oğan, “Ben devlet adamıyım. Meclis çoğunluğunu sağlayamayan Millet İttifakı'nı desteklemek ülkede büyük bir kriz doğururdu. Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul etseydim, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık alacaktım” dedi.

"Ülkeyi krizden kurtardım"

Sinan Oğan, “Bu ülkeyi krize girmekten kurtardım ben. Benim omzumda böyle bir yük vardı. O gün Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleseydik, birinci turda 5 puan fark yemiş. Millet İttifakı olarak parlamento çoğunluğunu kaybetmiş” ifadelerini kullandı.

Çok yoğun bir şekilde tehdit ve linçlerle mücadele etmek zorunda kaldığını ifade eden Oğan, “1 yıldır çocuklarıma kadar aileme kadar tehditlerle uğraştım. Devletin koruması altına girmek durumunda kaldık. FETÖ'cüler mi tehdit etmedi? CHP yandaşları mı etmedi? Muhalif bir belediye başkanının trol ordusu tehdit etti. PKK yandaşları, FETÖ yandaşları ve sosyal medyada demokrat olarak geçinen CHP'li olarak bir kısmı geçinen, kendisini CHP'ye yakın gören sosyal medya silahşörleri, bir kısmı gazeteci etiketi üzerinde olan kişiler tehdit etti” dedi.