Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

"Siyasi partilerde normal süreç işlenmeli"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da düzenlenen Zafer Partisi 4. İl Başkanları Çalıştayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya tabi tutuldu ve gözaltına alındı. Bu durum, Özdağ'ın eski müttefiki Sinan Oğan'dan tepki aldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Sinan Oğan, "Bir siyasi parti genel başkanının yapmış olduğu konuşmada hakaret olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmasının ülkemize ve demokrasimize hiçbir katkısı yoktur ve olamaz" dedi. Oğan, açıklamasında, siyasi tartışmaların normal mahkeme süreçleriyle çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, hızlı gözaltı uygulamalarının toplumsal tansiyonu artıracağını belirtti.

"Demokrasimize zararlı"

Sinan Oğan, gözaltı kararını, "Bu tür gözaltıları asla ve asla tasvip etmiyorum, demokrasimiz için son derece zararlı buluyoruz" şeklinde değerlendirdi. Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerin de normal süreçlere tabi olması gerektiğini dile getirdi ve Özdağ’a geçmiş olsun dileklerini iletti.