Eski ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“PKK elebaşının mecliste davet edildiği bir süreçte, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması da, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanması da yanlıştır, haksızdır, hukuksuzdur.”

Sinan Oğan’ın açıklaması, Ümit Özdağ’ın tutuklanması üzerine gelen tepkilerin en dikkat çekici olanlarından biri oldu.