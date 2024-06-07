Demokrasinin en önemli göstergelerinden birinin yerel medyanın durumu olduğunu ifade eden Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tekin açıklamasında şunları söyledi “Ulusal basın iktidarın âdeta eğlencesi hâline gelmişken, yerel basın ise baskı unsuru olarak iktisadi silahla ezilmektedir. Maalesef ki geçtiğimiz günlerde açıklanan Kamuda Tasarruf Paketi iktidar sahipleri hariç her kesime ulaşıyor ve Tasarruf Paketi de en çok ezilen kesime, memurun servisine, yerel basının alacağı üç kuruş paraya göz koyuyor.Tasarruf kapsamında yerel basına abonelik sonlandırılıyor.Bu, aynı zamanda bir sansürdür, yerel basını tamamen susturmanın önemli bir durumudur. Ülkemizde yerel basının önemi kavranmalıdır. Yerel medyanın güçlenmesi, toplumun farklı kesimlerinin sesini duyurabilmesi ve demokrasinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi açısından önemlidir.Herhangi bir olay olduğunda olay mahalline ilk giden Emniyet mensuplarıyla beraber, sağlık mensuplarıyla beraber habercilerdir. Depremi, kazayı, terörü, bütün olayları yerel basından öğreniriz. Bizler Türkiye'de yerel medyanın önemini çok iyi biliyoruz.” dedi.

Kaynak: igf