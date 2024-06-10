Millî Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girecek adayların sınav merkezlerini duyurdu. Sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

Sözlü sınav merkezleri belirlendi

Millî Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan başvuruların ardından sözlü sınava hak kazanan adayların sınav merkezlerini açıkladı. Adaylar, e-Devlet üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.

KPSS puanına göre seçim

Atanacak öğretmenler, KPSS'de aldıkları puanlara göre sıralandı. En yüksek puandan başlayarak, belirlenen kontenjan sayısının üç katı kadar aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

Başvurular ve sözlü sınav tarihleri

Başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilmişti. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.

Sonuçların ilanı ve atama süreci

Sözlü sınavların tamamlanmasının ardından, sonuçlar açıklanacak. Tercih başvurusu, atama ve göreve başlama süreçlerine ilişkin detaylar bu sonuçların ilanı ile birlikte duyurulacak.

Sınav giriş belgelerine erişim

Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile ulaşabilirler. "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Giriş Belgesi" için [meb.ai/hBv1pt](http://meb.ai/hBv1pt) adresini ziyaret edebilirsiniz.