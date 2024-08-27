18 Ağustos'ta, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Kayı köyünde, halk arasında "cinli köy" olarak bilinen yerleşim yerine sosyal medya için video çekmeye giden 3 arkadaş, köyde hareketsiz yatan bir adamın cesedini buldu. Olay, köydeki sessizlik ve garip olaylar hakkındaki şehir efsanelerini yeniden gündeme getirdi.

Alperen Yılmaz, Ali Kirman ve Abdullah Demir isimli 3 arkadaş, sosyal medya için paranormal içerik üretmek amacıyla Kayı köyüne gittiler. Video çekimi sırasında, köyde hareketsiz yatan bir adamın cesedini fark ettiler. İlk başta baygın olduğunu düşündükleri kişinin ölmüş olduğunu anlayınca hemen yetkililere haber verdiler.

Olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Cesedin, köydeki yaşlı bir adama ait olduğu belirlendi. Olayın ardından yapılan açıklamalara göre, köyde yaşayan iki kişiden birinin vefat ettiği, cesedin uzun süre bulunduğu belirtiliyor. Köyün, heyelan nedeniyle boşaltıldığı ancak sosyal medya içerik üreticileri tarafından "cinli köy" olarak paylaşıldığı öğrenildi.

Sosyal medya içerik üreticilerinin açıklamaları

Alperen Yılmaz: Sosyal medyada dikkat çekici bir içerik arayışıyla köye gittiklerini belirtti. İlk başta cesedin fark edilmesiyle ilgili olarak, "Yerli halkın anlattığı garip olaylar hakkında bilgi edinmek istedik. Ancak cesedi bulmamız bizi çok kötü etkiledi," şeklinde konuştu. Yılmaz, olayın ardından cesedin bulunduğu yerin aileye teslim edildiğini ve kendilerine teşekkür eden bir mesaj aldıklarını ekledi.

Ali Kirman: Kameraman arkadaşının cesedi fark etmesinin ardından jandarma ekiplerine haber verdiklerini ifade etti. Kirman, köyde yaşanan durumun kendilerini duygusal olarak etkilediğini söyledi.

Abdullah Demir: Cesedin bulunmasının ardından hemen güvenlik güçlerine haber verdiklerini ve olayın ardından köydeki yaşlı adamın vefatının duyulduğunu belirtti. Demir, köyün sosyal medyada "cinli köy" olarak tanıtılmasının yanı sıra, gerçek durumun köy muhtarı tarafından yalanlandığını ifade etti.

Kayı köyündeki bu olay, bölgenin halk arasında "cinli köy" olarak anılmasının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çekilen videolar ve yapılan açıklamalar, köyde yaşananların yerel efsanelerle nasıl örtüşebileceğini ve medyada nasıl yer bulduğunu gösterdi. Ayrıca, sosyal medya içerik üreticilerinin gerçek bir trajediyle karşı karşıya kalmasının ardından yaşadıkları duygusal zorluklar da dikkat çekti.