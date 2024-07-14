Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçedeki sorunları ortak akılla çözmek ve vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla düzenlediği halk buluşmalarına Gölcük Kırsal Mahallesi'nden başladı. Başkan Sak, Çözüm Masası'nın etkin kullanımıyla vatandaşların taleplerinin hızlı bir şekilde karşılandığını vurguladı.
Ortak akıl ve yerinde çözüm
Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, halkın sorunlarını ortak akılla çözmek amacıyla başlattığı halk buluşmalarının ilkini Gölcük Kırsal Mahallesi'nde gerçekleştirdi.
Çözüm Masası'nın etkin kullanımı
Başkan Sak, Çözüm Masası uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, bu sistem sayesinde 3 aylık süreçte 2 bin 430 talepten 2 bin 122'sinin çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. Çözüm Masası'nın aktif kullanımıyla vatandaşların sorunlarının kayıt altına alınıp hızlıca çözüme ulaştırılması amaçlanıyor.
Vatandaşların talepleri dinlendi
Gölcük Kırsal Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında, Başkan Sak vatandaşların taleplerini dinledi ve çözüm yolları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Başkan Sak'ın açıklamaları
Başkan Sak, "Vatandaşlarımızın Çözüm Masası'nı aktif bir şekilde kullanmasını rica ediyorum. Belirtilen sorunlar kayıt altına alınsın, en hızlı şekilde el birliği ile çözüme kavuşturalım. Birikmiş sorunlar vardı çözüm bekleyen başladık vatandaşlarımızın mutluluğu için durmadan çalışıyoruz" dedi.
Çözüm masası uygulaması
Çözüm Masası, vatandaşların taleplerinin hızlı bir şekilde çözülmesi için kurulmuş bir platform olarak hizmet veriyor. Başkan Sak, bu sistemin etkin kullanımı sayesinde birçok sorunun kısa sürede çözüme kavuştuğunu belirtti.