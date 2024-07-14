Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçedeki sorunları ortak akılla çözmek ve vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla düzenlediği halk buluşmalarına Gölcük Kırsal Mahallesi'nden başladı. Başkan Sak, Çözüm Masası'nın etkin kullanımıyla vatandaşların taleplerinin hızlı bir şekilde karşılandığını vurguladı.

Ortak akıl ve yerinde çözüm

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, halkın sorunlarını ortak akılla çözmek amacıyla başlattığı halk buluşmalarının ilkini Gölcük Kırsal Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Çözüm Masası'nın etkin kullanımı

Başkan Sak, Çözüm Masası uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, bu sistem sayesinde 3 aylık süreçte 2 bin 430 talepten 2 bin 122'sinin çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. Çözüm Masası'nın aktif kullanımıyla vatandaşların sorunlarının kayıt altına alınıp hızlıca çözüme ulaştırılması amaçlanıyor.

Vatandaşların talepleri dinlendi

Gölcük Kırsal Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında, Başkan Sak vatandaşların taleplerini dinledi ve çözüm yolları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Sak'ın açıklamaları

Başkan Sak, "Vatandaşlarımızın Çözüm Masası'nı aktif bir şekilde kullanmasını rica ediyorum. Belirtilen sorunlar kayıt altına alınsın, en hızlı şekilde el birliği ile çözüme kavuşturalım. Birikmiş sorunlar vardı çözüm bekleyen başladık vatandaşlarımızın mutluluğu için durmadan çalışıyoruz" dedi.

Çözüm masası uygulaması

Çözüm Masası, vatandaşların taleplerinin hızlı bir şekilde çözülmesi için kurulmuş bir platform olarak hizmet veriyor. Başkan Sak, bu sistemin etkin kullanımı sayesinde birçok sorunun kısa sürede çözüme kavuştuğunu belirtti.