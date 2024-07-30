Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Sındırgı Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hastane çalışanlarına kolaylıklar diledi ve tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Sak, hastaların sağlık durumlarını öğrenmek ve onlara destek olmak amacıyla hastane ziyaretinde bulundu.

Hastalara moral desteği

Başkan Sak, hastaları bire bir ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve onlara moral verdi. Ziyaret sırasında, hastalar ve yakınlarıyla sohbet eden Başkan Sak, belediyenin ihtiyaç anında her zaman yanlarında olacağını vurguladı. Ziyaretin ardından, hastane çalışanları ve hastalar, Başkan Sak’ın destekleyici yaklaşımından memnuniyetlerini ifade etti.

Başkan Serkan Sak, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Her zaman yanlarındayız ve sağlık hizmetlerini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.