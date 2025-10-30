Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, başta çevre iller olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, bölgede yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile üniversitelerden uzman ekipler, bölgede detaylı inceleme başlattı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yürüttükleri saha çalışmaları sonrası önemli tespitlerde bulundu.

“Haritada olmayan faylar deprem üretiyor”

Sözbilir, Sındırgı’nın Yaylacık, Emendere, Aktaş ve Sinandede mahalleleri çevresinde yaptıkları arazi çalışmasında, mevcut diri fay haritasında yer almayan 5 ila 6 yeni fay hattı tespit ettiklerini belirtti.

“O fayların hiçbiri şu anki 2013 tarihli diri fay haritasında bulunmuyor. Dolayısıyla bunlar, jeolojik açıdan ‘ölü fay’ olarak sınıflandırılmıştı. Ancak bu depremler, aşırı stres yüklenmesiyle bu fayların yeniden aktive olabileceğini gösteriyor.”

Sözbilir, bu yeni fay hatlarının ilk kez haritalandığını ve elde edilen bulguların uluslararası bilim dergilerinde yayımlanmak üzere gönderildiğini açıkladı.

“Ölü faylar yeniden diriliyor”

Prof. Dr. Sözbilir, dünya literatüründe “ölü fay” olarak tanımlanan bu yapıların tamamen pasif olmadığını vurguladı.

“Jeolojik anlamda ölü faylar, stres yönlerindeki değişim veya enerji birikimi nedeniyle yeniden hareketlenebilir. Sındırgı’daki deprem tam olarak bunu gösteriyor. Yani haritalarda görünmeyen ama derinlerde stres biriken faylar yeniden canlanıyor.”

“Depremler birbirini tetikliyor”

Bölgedeki depremlerin neden bitmediğine dair açıklama yapan Sözbilir, birbirini tetikleyen çoklu fay sistemlerine dikkat çekti:

“Şu anda fayları yüzeyde görebiliyoruz ama 10 kilometre derine kadar iniyorlar. 5-6 farklı fay birbirini tetikleyerek deprem üretiyor. Bu zincirleme etki yüzünden artçılar uzun süre devam ediyor.”

“Benzer büyüklükte bir deprem daha olabilir”

Prof. Dr. Sözbilir, Sındırgı fayının yaklaşık 35-40 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek, şu uyarılarda bulundu:

“İlk depremde fayın bir bölümü kırıldı, ikinci depremde bir kısmı daha. Ancak tamamı henüz kırılmış değil. Dolayısıyla benzer büyüklükte bir depremin daha yaşanma ihtimali var. Şu anda artçı aşamasındayız ama fayın 3’te 2’si kırıldığı için geriye kalan kısım da stres yüklenmesiyle hareket edebilir.”

Uzman isim, bölgedeki sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini, halkın özellikle hasarlı binalara girmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yeni fayların yüzey görüntüsü ortaya çıktı

Araştırma ekibi, Sındırgı’nın dağlık kesimlerinde tespit edilen yeni fayların yüzey izlerini de görüntüledi. Bu fayların çoğunun, daha önce “diri fay haritasında” yer almayan hatlar olduğu belirtildi.

Elde edilen verilerin hem Türkiye diri fay haritasının güncellenmesinde hem de gelecekteki deprem risk analizlerinde kullanılacağı ifade edildi.