Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 01.27’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadı.

Gece yarısı korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.27’de merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Çevre illerden de hissedildi

Sındırgı ve çevresinde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Deprem Balıkesir merkezinin yanı sıra Manisa, İzmir ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.

Artçılar sürüyor

Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden olmuş, çok sayıda ev ve işyeri zarar görmüştü.

O tarihten bu yana bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de 4,9 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.