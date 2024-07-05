Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Sinem Erdoğan, Konya’da devam eden Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda birinci olarak, Ağustos ayında Macaristan’da düzenlenecek Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda milli takım formasını giyerek ülkemizi temsil etmeyi garantiledi.KOCAELİ (İGFA) - Spor Kenti Çayırova’ya bir büyük gurur daha. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Kick Boks sporcusu Sinem Erdoğan, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 1-9 Temmuz Tarihleri arasında Konya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na katılan Sinem Erdoğan, yarıştığı +70 KG Full Contact stilde bir kez daha Türkiye Şampiyonu olarak Çayırova’ya büyük bir gurur yaşattı. Sinem Erdoğan yakaladığı bu başarıyla birlikte, Ağustos ayında Macaristan’da düzenlenecek olan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeyi de garantiledi.

HAYALLERİNE KAVUŞTU

Sinem Erdoğan’ın bu başarısı Çayırova’da büyük bir sevinç yaratırken, en büyük hayalinin milli forma olduğunu dile getiren Sinem Erdoğan, genç yaşta da bu başarının altına imza atmış oldu. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü bünyesinde Kick Boks’la tanışan ve kısa süre içerisinde büyük derecelere imza atan Sinem Erdoğan’ın bu başarısı ilçede takdirle karşılandı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yaptığı açıklamada Şampiyon Sinem Erdoğan’ı ve antrenörünü tebrik ederken, milli takım forması altında da başarılarının devamını diledi.