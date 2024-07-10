Türkiye'de, 2000'lerin Mayıs ayında vizyona giren ve izleyicilerden kendisine sıkı hayran kitleleri yaratmayı başaran efsane film Gladyatör, 24 yılın ardından ikinci filmine ait bir fragman yayınladı.

Filmin kadrosunda Paul Mescal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimler bulunuyor. Paul Mescal, ilk filmin Lucilla'nın oğlu Lucius'un yetişkin versiyonunu canlandıracak. Joseph Quinn, Imarator Geta rolünde izleyici karşısına çıkacak. Pedro Pascal ise Marcus Acacius adında bir generali canlandıracak.

22 Kasım 2024'de vizyona girmesi planlanan Gladyatör 2'nin yönetmen koltuğunda yine Ridley Scott olacak.