Bornova Belediyesi'nin bu yıl 4. kez düzenlediği Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, sinemaseverleri heyecanla bekliyor. 2021'de Bornova Belediyesi Film Ofisi'nin başlattığı bu etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da zengin içerikleriyle dikkat çekiyor.

11-12-13 Ekim 2024 tarihlerinde Uğur Mumcu Kültür Sanat Merkezi ve Dramalılar Köşkü'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, belgesel ve animasyon türlerinde kısa film gösterimleri, yönetmen söyleşileri, atölyeler, seminerler, afiş sergisi ve Pitching Platformu yer alacak.

Başkan Eşki: "Kültür ve sanatın merkezi olacağız”**

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bornova Belediyesi Film Ofisi, geleceğin sinemacılarını yetiştirme hedefiyle sektöre önemli katkılar sağlıyor. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri ise ilçemizin tanıtımına büyük destek vererek, Bornova’yı uluslararası bir kültür merkezi haline getiriyor. Gençlerin sinema dünyasına adım atmasına ve yeteneklerini geliştirmesine olanak tanıyan bu etkinlik, her yıl daha da büyüyerek devam edecek” dedi.

Kısa film başvuruları başlıyor

Kısa film başvuruları 10-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvurular www.bornova.bel.tr ve www.filmfreeway.com/bkfg adresleri üzerinden yapılabilecek. Detaylı bilgi ve iletişim için [email protected] adresinden veya Instagram'dan @bornovakisafilmgunleri hesabından ulaşabilirsiniz.