Bu hafta, aksiyondan korkuya, gerilimden bilim kurguya ve animasyona kadar geniş bir yelpazede çeşitli türlerde yapımlar izleyicilerle buluşacak.

1. Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç (Bad Boys: Ride or Die): Bu aksiyon dolu film, Bad Boys ekibinin yeni macerasını konu alıyor. Mike ve Marcus, Yüzbaşı Howard'ın adını temize çıkarmak için zorlu bir mücadele verirken büyük bir iftirayla karşı karşıya kalır. Polisler, kartellerin hedefi haline gelir ve kanunların dışında kendi kurallarına göre çalışmak zorunda kalırlar.

2. Gözcüler (The Watchers): Bu korku filmi, Galway'in ücra ormanlarında geçen bir kabus dolu macerayı anlatıyor. Mina, gizemli yaratıkların izlediği bir sığınakta kendisini büyük bir tehlike içinde bulur. Üç yabancıyla birlikte, gizemli yaratıklarla dolu bir mücadele başlar.

3. 3. Gece Habis: Bu korku filmi, cinlerin musallat olduğu bir kabusa dönüşen genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Defne ve ailesi, İstanbul'a taşındıktan sonra yaşadıkları korkunç olaylarla mücadele etmek zorunda kalır.

4. Adak: Bu gerilim dolu film, bir adamın farkında olmadan bir iblisin serbest bırakılmasının ardından yaşadığı kabusları konu ediniyor. Arthur, ailesinin cenaze evinde çalışırken karanlık bir sırrı keşfeder ve iblisin hedefi haline gelir.

5. Hit Man: Bu film, tetikçi olarak gizli görev yapan bir polisin hikayesini anlatıyor. Gary Johnson, bir kadının istismarcı kocasını öldürmek için görev alır ve bu karar onu beklenmedik bir yola sokar.

6. Haikyu!! The Dumpster Battle: Bu anime uyarlaması film, voleybolu birleşerek ustalaşmış iki rakibin hikayesini konu ediniyor. Shoyo Hinata ve Tobio Kageyama, zıt oyun tarzlarına rağmen bir araya gelir ve güçlerini birleştirerek zorlu rakiplerine karşı mücadele verirler.

Bu yeni filmler, sinema tutkunlarına farklı dünyaların kapılarını aralayacak ve unutulmaz bir sinema deneyimi sunacak.