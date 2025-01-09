Bu hafta sinemada, komediden korkuya kadar farklı türlerdeki filmler izleyicileri bekliyor. Yerli yapımların ağırlıkta olduğu bu haftanın filmleri, geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeyi hedefliyor.

1. "ŞamPİYONlar"



Komedi, Yerli Yapım

Başrollerinde Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar, Büşra Pekin, Ezo Sunal ve Mert Ege Ak'ın yer aldığı "ŞamPİYONlar", yaz tatilinde ailesiyle dedesinin yanına giden Efe'nin satrançla tanışmasını konu alıyor. Yönetmenliğini Mustafa Kotan üstleniyor. Komedi severlerin ilgisini çekecek bu film, eğlenceli bir tatil hikayesi sunuyor.

2. "Kardeş Takımı 2"



Komedi, Yerli Yapım

Bedran Güzel'in yönettiği "Kardeş Takımı 2", ilk filmdeki dört kardeşin, anne ve babalarının eğitimini başarıyla tamamlayıp gerçek birer ajan olmalarının ardından başlayan yeni maceralarını anlatıyor. Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram ve Çağan Efe Ak gibi oyuncuların rol aldığı film, çocuklara yönelik eğlenceli bir komedi sunuyor.

3. "Fidan"



Drama, Yerli Yapım

Ayçıl Yeltan'ın yönettiği "Fidan", 13 yaşındaki Fidan'ın büyük şehre gitme kararı almasının ardından yaşadığı zorlukları ve hayatını yeniden şekillendirme çabalarını konu alıyor. Alican Yücesoy, Ayça Bingöl, Göksel Kortay ve Gürkan Uygun'un rol aldığı bu dram filmi, içsel çatışmalar ve kararlar etrafında gelişen bir hikaye sunuyor.

4. "Karantina"



Gerilim, Yerli Yapım

Beyza Alkoç'un aynı adlı eserinden uyarlanan "Karantina", iki gencin bir cinayet soruşturmasında birbirleriyle yakınlaşmalarını konu alıyor. Yönetmenliğini Ahmet Topuz'un üstlendiği film, gerilim dolu bir hikaye ve psikolojik bir dram sunuyor. Başrollerde Demirhan Demircioğlu, Meltem Akçöl ve Onur Bay bulunuyor.

5. "Kutsal İncirin Tohumu"



Dram, İran, Almanya, Fransa Yapımı

Mohammad Rasoulof'un yönettiği "Kutsal İncirin Tohumu", Tahran'daki siyasi huzursuzluğun ortasında bir hakimin paranoyaklaşarak yaşadığı içsel çatışmaları konu alıyor. Film, politik bir gerilim ve dram örneği olarak izleyiciye derin bir düşünsel yolculuk sunuyor.

6. "Cinn-i Zifir"



Korku, Yerli Yapım

Özlem Yiğit'in yönettiği "Cinn-i Zifir", bir fotoğraf makinesine hapsolan iblisin serbest kalmasıyla yaşanan korkunç olayları konu alıyor. Özkan Güneş, Tuba Erdem ve Sinan Uysal'ın rol aldığı bu yerli korku filmi, gerilim ve korku severler için heyecan dolu bir deneyim sunuyor.