Sinema salonları bugün dopdolu! Farklı türlerde birçok yeni film, izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Aksiyon, dram gibi çeşitli türlerdeki bu yapımlar, sinemaseverlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. İşte bugün vizyona giren beş yeni film ve konuları...

1. Yakamoz

Yakamoz, mübadele nedeniyle göç etmek zorunda kalan bir ailenin hikayesini konu ediyor. 1924 yılında yaşanan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi nedeniyle birçok aile göç etmek zorunda kalır. Kavalalı Balıkçı İsmail Reis ve ailesi de bu süreçte İç Anadolu Kasabası olan Gelveri'ye göç eder. Ancak onların kasabaya erken gelişi, henüz kasabadan ayrılmamış olan Rum çömlekçi Dimitrios ve ailesiyle bir süre aynı evi paylaşmak zorunda kalmalarına neden olur.

2. Bir Zamanlar Gelecek: 2121

Film, gelecekte iklim krizinin yol açtığı kıtlık sebebiyle insanlığın kendini içerisinde bulduğu yeni koşullarda hayatını sürdüren bir ailenin hikâyesini anlatıyor. 21. yüzyılın sonlarında iklim krizi ve kıtlık sebebiyle yeryüzü yaşanılmaz hâle gelir. Hayatta kalabilen az sayıda insan koloni halinde yerin altına kurdukları bloklarda yaşar. Koloni sistemini kontrol eden Genç Yönetim’in aldığı “Kıtlık Kanunları” gereği sisteme getirilen yeni hayat karşılığında, yaşlı neslin yok edilmesi zorunludur. Yer altındaki evlerinde kadın, adam, çocuk ve büyükanne olarak yaşayan bir ailenin hayatı yeni doğacak bebek yüzünden değişir.

3. Şeyda

Şeyda, kızı ile birlikte kadın sığınma evine gitmek zorunda kalan bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. İranlı genç bir anne olan Shayda, altı yaşındaki kızı ile birlikte yenilenme ve yeniden doğuş olarak kutlanan İran Yeni Yılı'nın ikinci haftasında Avustralya'daki bir kadın sığınma evine sığınır. Sığınaktaki güçlü kadın topluluğunun yardımıyla bu yeni olasılıklar dünyasında özgürlüklerini ararlar. Ancak çok geçmeden kendilerini kaçmak için çok uğraştıkları şiddetle karşı karşıya bulurlar.

4. Yüzyıl İleri

Yüzyıl İleri, farklı dünyalarda yaşayan Kolya ve Alisa’nın hikâyesini konu ediyor. Kolya Gerasimov ve Alisa Selezneya farklı dünyalarda yaşayan iki gençtir. Kolya günümüz Moskova’sında yaşarken Alisa yüz yıl sonrasında yaşar. Sıradan bir adam olan Kolya, günlerini video oyunları oynayıp arkadaşlarıyla takılarak geçirir ve hayatta en son umursadığı şey gelecektir. Alisa ise geçmişten kurtulamaz, çocukken kaybettiği annesini bulmaya çalışır. Alisa ve Kolya’nın yollarının kesişmesiyle ikili kendilerini zorlu bir maceranın içerisinde bulur. Bu süreçte uzay korsanlarından evreni geri alıp, zamanın akışını düzelten ikili hayatta en değerli olan şeyleri bulacak: Sevgi ve dostluk.

5. La Hayde Maske

La Hayde Maske, maske fabrikasını soymaya çalışan amatör bir ekibin başına gelenleri konu ediyor. Salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığı zamanda pandemi ilan edilir. İnsanlar salgından korunmak için maske arasalar da hiçbir yerde bulamazlar. Üstelik bazı fabrikalar stokçuluk yapmaktadır. La Casa De Papel'den etkilenen Rahmi, bir maske fabrikasını soymaya karar verir ve bu amaçla mahalle esnaflarından oluşan dokuz kişilik amatör bir ekip kurar. Soygun planlarını uygulamaya kalktıklarında, işler pek de hesapladıkları gibi gitmez.