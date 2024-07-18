Beyza Alkoç’un en çok satanlar listesinin en başında yer alan ‘Karantina’, aynı isimle sinemaya uyarlanıyor…İSTANBUL (İGFA) - Meltem Akçöl, Demirhan Demircioğlu, Onur Bay, Taha Baran Özbek, İlker Aksum ve Deniz Uğur’un birlikte rol aldıkları film haberi kitabın okuyucu kitlesi tarafından büyük bir coşku ve heyecanla karşılandı.

Beyza Alkoç ve Koray Yeltekin ‘in birlikte senaryolaştırdığı filmin detayları ise sır gibi saklanıyor. Filmin oyuncularından aldığımız bilgiye göre yapım şirketinin setten görüntü alınmasına izin vermediği, gizlilik sözleşmesi imzalatıldığı belirtildi.

OTTO Entertainment daha önce Böcek Films ile "3391 Kilometre" adlı yine Beyza Alkoç'un kitabından sinemaya uyarlanan ve 1 milyonluk gişe hasılatıyla büyük bir başarıya imza atan filmin ardından Karantina projesinin yapımını bu defa Movie Factory ile gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz hafta çekimlerine başlanan film, Beyza Alkoç hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. ‘Filmimiz kitap okurlarının beklentisini fazlasıyla karşılarken, sinema severler için de keyifli bir seyirlik vadediyor. Prodüksiyonu zengin, büyük bir titizlikle yapımına başladığımız filmimiz yeni yılın ilk ayında izleyicisi ile buluşacak’ diyerek açıklama yapan yapım şirketi, sezonun en iddialı filmleri arasında yer alan ‘Karantina’ için kolları sıvamış oldu.

Ahmet Topuz’un yönetmen koltuğunda oturduğu film, aşk, entrika, dram ve aksiyon dolu sahneleriyle sezonun en beklenen yapımı olarak 10 Ocak 2025’te beyaz perdedeki yerini alacak.