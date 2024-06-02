ANKARA (AA) - Singapur'da Türk Büyükelçiliği ve dünyaca ünlü kamu parklarından Gardens-by-the-Bay işbirliğiyle "Rose Romance" gül sergisi açıldı.

Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentteki Gardens-by-the-Bay'de düzenlenen serginin açılış törenine Singapur Eğitim ve Dışişleri İkinci Bakanı Maliki Osman, Türk Büyükelçi Mehmet Burçin Gönenli ile çok sayıda davetli katıldı.

Sergide Isparta’da üretilen Şam gülleri ve Edirne’den getirilen gül fideleriyle Pamukkale, Bodrum evleri, Sagalassos Antik Kenti ve gül damıtma aparatlarının üç boyutlu maketleri yer alıyor.

- "Singapur, Türkiye’nin güvenilir dostu"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve Singapur’da ofisi bulunan "Sistem Global" adlı Türk firmasının desteğiyle organize edilen serginin açılışında konuşan Büyükelçi Gönenli, etkinliğin Singapur-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 55. ve stratejik ortaklıklarının 10. yıl dönümüyle örtüştüğünü belirtti.

Gönenli, dünyada belirsizliklerin arttığı dönemde yakın ve uzaktaki dostlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunduğuna işaret ederek, Singapur'u "Türkiye’nin güvenilir dostu" olarak tanımladı.

Coğrafi uzaklığa karşın iki ülkenin doğal ve stratejik ortak olduklarını kaydeden Gönenli, Singapur’la işbirliğini geliştirmek ve derinleştirmek için ilerleyen dönemde de yoğun şekilde çalışmalara devam edileceğini vurguladı.

Törende Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Görkem Ezgi Yıldırım, Hande Uçar Yanç, Ferda Yetişer, Mehmet Yılmaz, Arda Aktar ve Aykut Çınar, mini konser vererek Türk müziğinin güzide örneklerini izleyicilerin beğenisine sundu.

Her yıl yaklaşık 8 milyon Singapurlunun ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gardens-by-the-Bay’de 30 Haziran'a kadar açık olacak sergide geleneksel Türk dokuma, çini, hat ve bakır işleme sanatlarından örnekler de beğeniye sunuluyor.