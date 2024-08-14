Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin sınırlarında önemli bir başarıya imza attı. Bakanlık, Türkiye’den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü terörist toplam 5 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.