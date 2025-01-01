Kaza, saat 14.00 sıralarında Sinop-Boyabat yolu üzerinde Kabalı mevkisinde meydana geldi. İrfan Demirkaynak yönetimindeki 57 ABE 571 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve direksiyon hakimiyetini kaybederek şeridinden çıkan Cevdet Başdağ'ın kullandığı 34 UYU 57 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücüler İrfan Demirkaynak ve Cevdet Başdağ ile Başdağ’ın otomobilinde yolcu olarak bulunan Gülbahar Başdağ yaralandı.

Ekiplerin müdahalesi

Kazanın ardından olay yerine jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin yoğun çabaları sonucu güçlükle çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası yol kısmen trafiğe kapatıldı. Araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.