Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Muratlı köyünde henüz belirlenemeyen bir sebeple ahşap bir evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki diğer evlere sıçradı. Olay yerine hızla itfaiye, orman, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 4 saatlik yoğun çabası sonucunda kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında 6 ev kullanılmaz hale geldi

Muratlı köyünde yaşanan bu felakette 6 ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında köyü ziyaret eden Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yangınzede vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.