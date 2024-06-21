SİNOP (AA) - Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve bir ambar kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Emirtolu köyünde tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bir diğer eve sıçradı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye, itfaiye, orman, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında 2 ev ile bir ambar tamamen yandı.

Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran da bölgeye gelerek incelemede bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



