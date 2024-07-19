Sinop'un Adabaşı mevkiinde akşam saat 18.00 sularında başlayan örtü yangını, kuru otların bulunduğu bölgede etkili oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 5 hektarlık bir alanı etkisi altına aldı.

Olay yerine ulaşan Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ve Sinop Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen, yangın sonucunda geniş bir ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere yetkililer tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.