SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Karacaören köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye yakın olan tuğla fabrikası çalışanları, dumanı görmeleri üzerine iş makinesiyle etrafındaki toprağı kazıyarak alevlerin genişlemesini durdurdu.

Daha sonra Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ile Boyabat Belediyesi itfaiyesi ekipleri müdahale ederek, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında yaklaşık bir dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kaymakam Enver Yılmaz ve Boyabat Orman İşletme Müdürü Evren Faik Ayran da yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Kaymakam Yılmaz, AA muhabirine, yangını görüp fabrikanın kepçesiyle müdahale eden tuğla fabrikası yetkililerine teşekkür ederek, "Bu yangını çok ucuz atlattık, şükürler olsun. Orman İşletme Müdürlüğümüzün ekipleri kısa sürede yangın mahalline gelip büyümeden müdahale etti. Yangından bir dönüm gibi zararla kurtardık." dedi.

Vatandaşlara seslenen Yılmaz, "Orman yakınına ve içine piknik için gelmeyin. Siz ne kadar tedbirliyiz deseniz de istemeyerek de olsa yangına neden olabilirsiniz. Bir sigara izmariti, 30-40 yılda meydana gelen koca ormanı yok edebiliyor. Evimizi korur gibi ormanlarımızı koruyalım. Temmuz, ağustos ayları belki daha sıcak geçebilir. Çok duyarlı olalım. Ciğerlerimizi yakmayalım." ifadelerini kullandı.



