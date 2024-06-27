Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekiplerce müdahale edilen yangın, üç saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Saraydüzü, Boyabat, Durağan ve Gerze Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, İl Özel İdaresi iş makineleri ile Boyabat ve Saraydüzü belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Korucuk köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.