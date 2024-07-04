SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Muratlı köyünde ahşap bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bingöl'de 105 bin 895 kök Hint keneviri ve 13 bin 385 kök skunk ele geçirildi Bingöl'de 105 bin 895 kök Hint keneviri ve 13 bin 385 kök skunk ele geçirildi

Rüzgarın etkisiyle alevlerin başka evlere sıçraması üzerine olay yerine itfaiye, orman, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında 6 ahşap ev tamamen yandı.

Vali Mustafa Özarslan, yangının yaşandığı köye giderek incelemede bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: aa