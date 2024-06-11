Kazada, Ender Çoraklı'nın kullandığı 26 GR 435 plakalı araç ile S.B.'nin yönetimindeki 34 FA 3602 plakalı araç çarpıştı. 26 GR 435 plakalı araçta bulunan Dr. Mehmet Turan Yazlak ve Ender Çoraklı hayatını kaybetti, Dr. Beyza Nur Çetin ise yaralandı. Diğer araçta bulunan şoför S.B. yaralandı, R.T. ise yaşamını yitirdi. Ayrıca 26 GR 435 plakalı araçta bulunan Dr. Sena Sakin de kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanı açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Koca, kazayla ilgili olarak, "Sinop’un Boyabat ilçesinde hekimlerimizi taşıyan hastane hizmet aracıyla başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki hekim arkadaşımız ve hizmet aracı şoförümüz, karşıdan gelen araçta bulunan bir vatandaşımız hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri hizmet aracında bulunan bir hekim arkadaşımız, biri ise yoldan karşıya geçen vatandaşımızdır. Yaralı hekim arkadaşımız Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde ameliyata alındı, yoldan karşıya geçen vatandaşımızsa yoğun bakımda takip ediliyor. İki hekim arkadaşımıza ve diğer araçta bulunan vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor ve acil şifalar diliyorum. Camiamızın başı sağolsun." açıklamasında bulundu.

Sinop’un Boyabat ilçesinde hekimlerimizi taşıyan hastane hizmet aracıyla başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki hekim arkadaşımız ve hizmet aracı şoförümüz, karşıdan gelen araçta bulunan bir vatandaşımız hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılardan… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2024