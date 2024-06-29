Edinilen bilgilere göre, Sinop Ayancık Cevizli Mahallesi Şehit Ahmet Can Sokak'ta bulunan Demirtaş Apartmanı'nın üçüncü katındaki bir dairenin balkonunda patlayan mutfak tüpü, büyük bir yangına yol açtı. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak yangın, evde büyük çapta maddi zarara neden oldu. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması ise olası bir can kaybını önledi.

Yangında can kaybı yok, maddi hasar büyük

Yangının nedeni olarak patlayan mutfak tüpü gösterilirken, olay yerinde yapılan incelemeler detaylı bir rapor için devam ediyor. Komşular, patlamanın ardından büyük bir gürültü duyduklarını ve hemen itfaiyeyi aradıklarını belirttiler. Yangın anında evde kimsenin bulunmaması, olası bir trajediyi önledi. Maddi hasarın boyutları ise yetkililer tarafından belirlenmeye çalışılıyor.