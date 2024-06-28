Sinop'un Saraydüzü ilçesindeki Korucuk köyünde çıkan orman yangını, köy sakinlerinin büyük korku yaşamasına neden oldu. Yangın ihbarının ardından bölgeye Boyabat, Saraydüzü, Durağan ve Gerze Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözler, İl Özel İdaresi iş makineleri ile Boyabat ve Saraydüzü belediyelerinin itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı

Ekipler, yangını yaklaşık üç saatlik zorlu bir çalışmanın ardından kontrol altına almayı başardı. Yangında, 3.5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırırken, bölge halkı ormanlık alanlarda daha dikkatli olmaya çağrıldı.