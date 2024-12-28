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Kazanın ardından bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan sürücü Recep Özkoç ve yanında yolcu olarak bulunan Hediye Özkoç’u araçtan çıkarttı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay, Sinop'un Erfelek ilçesinin Uzungürgen köyü mevkiinde saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. Recep Ö. yönetimindeki 57 AAB 576 plakalı otomobil, Sinop'tan Erfelek yönüne doğru ilerlerken kaygan yol ve yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç , buğday tarlasına girerek yan yattı.

Sinop -Erfelek yolu üzerinde meydana gelen kazada, yoğun sis ve kaygan yol yüzünden direksiyon kontrolünü kaybeden otomobil tarlaya devrildi. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı.

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