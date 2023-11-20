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Bingöl'de gece saatlerinde başlayan kar, etkisini sabaha kadar sürdürdü

Bingöl'de gece saatlerinde başlayan kar, etkisini sabaha kadar sürdürdü

Kentte etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kıyıdaki tezgahların da devrildiği görüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, salı günü öğle saatlerinden itibaren fırtına nın etkisini kaybetmesinin beklendiği, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamaların oluşabileceği belirtilerek, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Bölgede saatteki hızı 58 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle yol almakta güçlük çeken gemiler, kentin doğal liman ına, balıkçı tekneleri de iç limana demir atarak beklemeye başladı.