Marmaris Belediyesi, önceki dönem yönetiminin izin verip göz yumduğu Sinpaş Kızılbük devre mülk projesi inşaatının tamamlanmasına bir yıl kala, kaçak dolgu yapıldığı ve ruhsatsız inşaat gerçekleştirildiği gerekçesiyle sert bir müdahalede bulundu.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda, İçmeler Mahallesi'nde kaçak ve ruhsatsız olarak 6520 metreküplük su içi betonu, 469 metreküplük kronman betonu ve 10867 metreküplük dolgu yapıldığı tespit edildi.

Marmaris Belediyesi Başkanı Acar Ünlü, yapılan tespitler doğrultusunda yapı tatil zaptı düzenleyerek inşaatı mühürledi ve firma hakkında 60 milyon lira cezai işlem uyguladı. İlgili firma, yasal 30 günlük süre içerisinde düzeltme yapmaz veya ruhsatlandırmazsa yıkım kararı alınacak.

Başkan Ünlü, yapılan müdahaleyi ve alınan cezayı basın önünde açıklayarak, kişiye özel imar planlarının sosyal adaleti zedelediğini vurguladı. Marmaris'in imar sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirterek, doğanın korunması ve halkın mağduriyetinin giderilmesi için sosyal adaletin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Sosyal Adalet İçin İmar Çağrısı

Başkan Ünlü, bölgede yaşayanların imar sorunları nedeniyle mağdur olduğunu ve kişiye özel imar planlarının vicdani olmadığını belirterek, yetkililere seslenerek Marmaris'in imar sorunlarının çözülmesi çağrısında bulundu.