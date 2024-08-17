Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 19 yaşındaki bir gencin cansız bedeni sahilde bulundu. Genç, işten ayrıldıktan sonra memleketine dönmeden önce tatil yapıyordu.

Cesedi güvenlik görevlisi farketti

Çenger Mahallesi'ndeki sahilde erkek cesedinin bulunduğu ihbarı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. İskelenin ucunda cesedi ilk fark eden güvenlik görevlisi, kısa süre içinde cesedin dalgalarla sahile vurduğunu ve buradan dışarı çıkarıldığını belirtti.

İnceleme başlatıldı

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ve Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri, cesedi detaylı bir şekilde inceledi. Talihsiz gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından yapılan incelemelerde, cesedin 19 yaşındaki Ulaş Baran’a ait olduğu ve 15 Ağustos'ta çalıştığı otelden ayrıldıktan sonra tatil için sahilde bulunduğu tespit edildi.