Profesör Bo Xiong ve ekibi tarafından yürütülen araştırmada, spermidin adlı doğal bileşiğin yaşlanan farelerde doğurganlık üzerinde nasıl bir etki yaratabileceği incelendi. Çalışma, spermidin seviyelerinin, yaşlanan farelerin yumurtalıklarında genç farelere kıyasla belirgin derecede düşük olduğunu ortaya koydu. Bu durumun, yaşa bağlı olarak yumurta kalitesindeki düşüşle ilişkili olduğu bulundu. Deneylerde, yaşlı farelere spermidin takviyesi yapıldığında folikül gelişiminin arttığı, yumurta hücresi olgunlaşmasının iyileştiği ve doğurganlık potansiyelinin genel olarak arttığı gözlendi.

İnsanlarda Uygulama Potansiyeli

Xiong, bu bulguların insanlarda da doğurganlık üzerinde olumlu etkiler yaratabileceği ve özellikle geç yaşta hamile kalmaya çalışan kadınlar için alternatif bir tedavi seçeneği sunabileceği konusunda umutlu. Spermidin, günlük beslenmede bulunabilen doğal bir bileşik olup, bezelye, soya fasulyesi, peynir, greyfurt, buğday tohumu, fındık, karnabahar ve tavuk karaciğeri gibi gıdalarda yoğun olarak bulunur.

Gelecek Adımlar ve İleri Araştırmalar

Araştırmacılar, spermidin takviyesinin insanlarda doğurganlık üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı olarak incelemek ve bu doğrultuda klinik çalışmalar yapmak için ileri adımlar atmaya hazırlanıyor.Bu keşif, doğurganlık alanında yeni bir umut ışığı olabilir ve beslenme düzeninin doğurganlık üzerindeki potansiyel etkilerini daha derinlemesine anlamamızı sağlayabilir.