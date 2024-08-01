2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye’ye yurt dışından getirilen mobil cihazların toplam sayısı 3,1 milyon olarak belirlendi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre ufak bir düşüş gösterdi. Bu dönemde IMEI kaydı yapılan akıllı telefon markalarının sıralaması ise beklenmedik sonuçlar ortaya koydu.

İşte Türkiye'de en çok IMEI kaydı yapılan telefon markaları...

Samsung: 995 bin cihaz Apple: 806 bin cihaz Redmi: 531 bin cihaz Tecno: 229 bin cihaz Reeder: 152 bin cihaz Infinix: 95 bin cihaz Realme: 79 bin cihaz TCL: 72 bin cihaz

Türkiye'de akıllı telefonların fiyatları artarken, özellikle yüksek vergi oranları ve KDV'nin etkisiyle, yurt dışından getirilen cihazlar arasında premium modellerin ön planda olması dikkat çekiyor. Yüksek fiyatlı iPhone modellerinin, Android telefonlara kıyasla daha fazla tercih edilmesi, Türkiye'de akıllı telefon pazarında bir eğilim olarak görülüyor.

2024 ilk çeyrek kayıt verileri

Ocak ayında, Türkiye’de toplamda 1 milyon 101 bin akıllı telefon ve 288 bin diğer mobil cihaz kaydedildi. Şubat ayında bu sayı sırasıyla 977 bin akıllı telefon ve 263 bin diğer cihaz olarak gerçekleşti. Mart ayında ise 1 milyon 83 bin akıllı telefon ve 264 bin diğer cihaz kayıt altına alındı.