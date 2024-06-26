NİŞ (AA) - Sırbistan'ın güneyindeki Niş'te 2023-2024 akademik yılında Türkçe öğrenen 86 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Niş Üniversitesi Felsefe Fakültesi ve Fen Matematik Fakültesi ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından düzenlenen Türkçe kursuna katılan 110 öğrenciden başarılı olan 86 öğrenci için üniversitenin toplantı salonunda tören yapıldı.

A1, A2 ve B1 seviyelerinde Türkçe kurslarına katılan öğrenciler için düzenlenen törene, Türkiye'nin Niş Konsolosu Atilla Küçüktalaslı, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Yunus Yıldırım, Felsefe Fakültesi Dekan Yardımcısı Ivan Jovanovic, Fen Matematik Fakültesi Türkçe Kursları Koordinatörü Danica Dobrosavljevic ile öğrenciler katıldı.

Niş Konsolosu Küçüktalaslı, törende yaptığı konuşmada, Türkçe öğrenmek için gayret gösteren tüm kursiyerlere teşekkür ederek, Türkiye ile Sırbistan arasında kültür ve sanatta olduğu gibi dil konusunda da ortak çok fazla noktanın bulunduğunu söyledi.

Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkiye ile Sırbistan arasında kültür köprüsü kurduklarını belirten Küçüktalaslı, "Sizler de Türkçe öğrenerek Türkiye ile bağınızı kurdunuz, Türkiye ve Sırbistan'ın geleceğinin inşasını yapıyorsunuz. Bizler gençlere inanıyor ve onların atacakları adımlara güveniyoruz. Sizler Türkçe öğrendikçe bizler burada daha da güçlü çalışıyoruz." dedi.

Eğitim Müşaviri Yıldırım da kurslara gelen öğrencileri tebrik ederek, dil öğrenmenin önemli olduğunu, Türkçe öğrenerek aynı zamanda Türkiye'nin kültürünün de öğrenildiğini kaydetti.

Yıldırım, eğitimin insanları birbirine yaklaştırdığını belirterek, "Bu kurslar sayesinde, Türkiye ile Sırbistan arasında var olan dostluk bağlarının daha da güçlendiğine inanıyorum. Kursiyerlerimiz, öğrendikleri Türkçe ile bu dostluğun elçileri olacaklar ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine katkıda bulunacaklardır. Türkçe kurslarımızda, dil öğrenmenin ötesinde, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını ve Türkiye gezimizle de doğal güzelliklerimizi paylaştık." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kursa katılan ve başarılı olan 86 öğrenciye sertifikaları verildi.