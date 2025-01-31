İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti.

1966 yılından emekli oluncaya kadar şehir tiyatrolarında görev yapan Sezai Altekin, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yaptı. 79 yaşında hayatını kaybeden Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Türk tiyatro ve seslendirme dünyasının önemli isimlerinden Sezai Altekin, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda uzun yıllar görev yaptı. Barni Moloztaş ve Şirin Baba seslendirmeleriyle hafızalara kazınan sanatçı, sahnede ve ekranda birçok önemli projeye imza attı.

Tiyatrodan seslendirmeye uzanan bir kariyer

1946 yılında İstanbul’da doğan Sezai Altekin, 1966 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’na katılarak uzun bir sanat yolculuğuna adım attı. Tiyatro sahnesinde pek çok klasik eserde rol aldı. Özellikle Lüküs Hayat, On İki Öfkeli Adam, Figaro’nun Düğünü ve Bana Bir Picasso Gerek gibi oyunlardaki performanslarıyla dikkat çekti.

2008 yılında Bana Bir Picasso Gerek oyunundaki rolüyle Tiyatro Tiyatro Ödülleri ve Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödüllerine layık görüldü.

Seslendirme dünyasında ikonik bir isim

Sezai Altekin, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatında da önemli bir kariyer yaptı. Özellikle Taş Devri çizgi filminde Barni Moloztaş ve Şirinlerde Şirin Baba karakterlerini seslendirerek hafızalara kazındı.

Seksenli yıllarda Gazanfer Özcan ile birlikte birçok seslendirme projesinde yer aldı.

Dizi ve sinema kariyeri

Tiyatro ve seslendirme çalışmalarının yanı sıra dizi ve sinema projelerinde de aktif rol aldı. Tatar Ramazan dizisinde "Beyefendi" karakteriyle, Paşa Gönlüm dizisinde "Paşa Dede" rolüyle ekrana geldi. Ayrıca İlişki Durumu: Karışık, Böyle Bitmesin, Önce Canan gibi yapımlarda da performans sergiledi.

Filmografisi ve öne çıkan yapımları

- Tatar Ramazan (Beyefendi)

- Paşa Gönlüm (Paşa Dede)

- İlişki Durumu: Karışık

- İntikam

- Böyle Bitmesin

- Düğün Şarkıcısı

- Yusuf Yusuf

- Öteki Türkiye’de Bir Cumhurbaşkanı

- Şeytan Bunun Neresinde

Sezai Altekin, sanat yaşamı boyunca tiyatro sahnesinde, mikrofon başında ve kamera karşısında çok yönlü bir sanatçı kimliğiyle yer aldı. Usta oyuncunun iz bırakan çalışmaları, Türk sanat dünyasında unutulmazlar arasına girmeyi başardı.