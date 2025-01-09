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Saat 11'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 6 yaşındaki Şirin'i öldüren kağıt toplayıcısına ağırlaştırılmış müebbet ve 51 yıl hapis cezası verildi.

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31 Ekim 2024 tarihinde yaşanan olay sonrasında tutuklanan Mustafa Örün, mahkemede suçlamaları reddetse de, deliller doğrultusunda cezası kesinleşti. Şirin'in ailesi ve avukatları, erken saatlerde Çağlayan'daki adliyeye gelmiş, adaletin yerini bulmasını beklemişlerdi.

İstanbul, Şişli'de geçen yıl meydana gelen yürek burkan olayda 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi , Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüştü. Küçük kızın ölümüne neden olan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün, bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen dava nın ilk duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet ve 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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